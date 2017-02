Der Kult-Titel Costume Quest aus dem Hause Double Fine Productions wird künftig auch außerhalb der Videospielbranche eine Umsetzung erhalten.

Wie nun bekannt wurde, wird das RPG-Action-Spiel auch in Form einer animierten TV-Serie umgesetzt. Die entsprechenden Rechte an der Franchise haben sich nun die Amazon Studios gesichert, so dass ihr von einer Veröffentlichung via Amazon Video bzw. vielleicht auch Amazon Prime Video rechnen könnt.

Auch die TV-Serie wird schlicht "Costume Quest" heißen und soll, neben einigen anderen animierten Projekten von Amazon, im kommenden Jahr 2018 durchstarten. Die Serie wird der Geschichte von vier Kindern folgen, die in Auburn Pines leben und in magische Abenteuer hineingezogen werden. Für die Produktion werden die Frederator Studios verantwortlich zeichnen, die sich bereits durch "The Fairly OddPartens" für Nickelodeon sowie "Adventure Time" für Cartoon Network einen Namen gemacht haben.