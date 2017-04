Strategen unter euch, die nicht genug von Cossacks 3 bekommen können, dürfen frohlocken, denn auch im neuen Monat Mai wird es wieder frischen Nachschub geben.

Wie GSC Game World heute per Pressemitteilung ankündigte, wird im Mai der nächste DLC namens "Path to Grandeur" erhältlich sein. Inhaber der Vollversion von Cossacks 3 werden den Zusatzinhalt ab dem 16. Mai 2017 erwerben können. Dabei bekommt ihr die Möglichkeit an die Hand, an glorreichen Kämpfen teilzunehmen und durch halb Europa zu marschieren.

Mit den Ungarn und den Portugiesen gibt es gleich zwei neue Nationen innerhalb des Spiels. Dazu gesellen sich auch acht neue Einheiten, entsprechende Kampagnen, eine neue Klimazone und mehr. Die beiden neuen Nationen werden zwei Wochen nach dem DLC-Release - also ab dem 30. Mai - für alle Spieler verfügbar sein. Im Übrigen ist der DLC Teil der Deluxe Edition des Spiels.