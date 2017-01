Die Ankündigung von Spielen für Nintendos neue Konsole Switch geht unaufhörlich weiter. Nun gesellt sich auch System 3 zu den Unterstützern der neuen Plattform.

System 3 werkelte anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Spiels schon länger an einer HD-Neuauflager von Constructor. Das Remake des ehemaligen Strategiespiels für PC und PSone befindet sich unter dem Namen Constructor HD schon länger für PC, PS4 und Xbox One in der Mache. Nun gesellt sich auch die Switch zu den unterstützten Plattformen.

Auf der Switch werden bis zu vier Spieler in vielen Multiplayer-Herausforderungen gegeneinander antreten. Für die Nintendo-Konsole wird das Spiel zum Launch am 03. März 2017 erhältlich sein. Für PC, PS4 und Xbox One verzögert sich das Spiel nun; der angepeilte Januar-Termin kann nicht eingehalten werden, weshalb das Spiel hier nun am 28. Februar 2017 veröffentlicht wird.