Um die Veröffentlichung von Constructor HD gab es ja zuletzt einige Verwirrungen, doch nun scheint sich alles aufzulösen.

Nachdem zunächst von einem PC-, PS4- und Xbox-One-Release am 28. Februar 2017 sowie einer Veröffentlichung zum Launch der Switch die Rede war, sah wenig später aufgrund einer Info auf der Facebook-Seite alles schon wieder ganz anders aus. Dort war dann plötzlich generell von einer Veröffentlichung am 28. April die Rede. In einer heute veröffentlichten Pressemeldung macht man nun aber Nägel mit Köpfen.

Fakt ist: Der 28. April 2017 wird nun tatsächlich als Erscheinungstermin bestätigt, aber eben nur für PC, PS4 und Xbox One. Freudige Botschaft für alle potentiellen Switch-Käufer unter euch: Entgegen der zwischenzeitlich anderweitigen Meldung, wird das Aufbau-Strategiespiel zum 20. Jubiläum der Franchise nun doch ein Launch-Titel für die Nintendo-Konsole und damit ab dem 03. März 2017 erhältlich sein.