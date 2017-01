Der kommende Titel Conan Exiles wird Mod-Unterstützung erhalten. Ebenfalls haben die Entwickler Informationen über die verschiedenen Server bekanntgegeben.

Das Entwicklerstudio Funcom hat neue Details zum kommenden Conan Exiles veröffentlicht. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, den Titel zu spielen. Dazu zählen das lokale Spiel, welches allein oder mit einer Gruppe von Freunden gespielt werden kann, und die Online-Partien auf offiziellen sowie inoffiziellen Servern.

Mietserver stellt der Funcom-Partner PingPerfect bereit. Möchtet ihr euren eigenen Server betreiben, dann könnt ihr diesen mit zahlreichen Funktionen individualisieren. Beispielsweise ist es möglich das PvP-Gameplay zu aktivieren oder den Tag- und Nachtzyklus anzupassen. Änderungen können von Server-Administratoren jederzeit durchgeführt werden und treten sofort in Kraft.

Der Creative Director Joel Bylos äußert sich wie folgt: "Das Tolle an diesen Spielen ist der Umstand, dass ihr sie spielen könnt, wie ihr wollt. Ihr könnt problemlos einen Server einrichten, um mit euren Freunden zu spielen, und mit unseren Ingame-Tools könnt ihr alle Aspekte der Spielerfahrung nach eurem Geschmack anpassen, egal, ob ihr riesige Monster spawnen oder den Tag-/Nachtzyklus deaktivieren wollt. Und falls ihr lieber lokal spielt, stehen euch diese Möglichkeiten ebenfalls zur Verfügung."

Außerdem hat Funcom noch Unterstützung für Mods angekündigt. So kann der hauseigene Editor für die Unreal Engine heruntergeladen und das Spiel nach Belieben verändert werden. Conan Exiles ist am 31. Januar via Steam Early Access verfügbar.