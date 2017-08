Genitalien in Conan Exiles sind nicht auf jeder Konsole erwünscht. Doch zumindest hier wird der freie Körperkult der Barbaren bald gelebt.

Seit Conan Exiles Anfang des Jahres debütierte, kam dem Online-Titel vor allem durch einen Umstand viel Aufmerksamkeit zuteil: Die Möglichkeit, die Geschlechtsteile des Protagonisten per Regler anpassen zu können. Das betraf sowohl Männlein als auch Weiblein. Es sieht so aus, als könnten wir Europäer das auch auf der Xbox One tun, sobald der Titel im Game Preview Programm ankommt. Warum das so besonders ist? Im eher prüden Amerika werden die Geschlechtsorgane durch keusche Schurze bedeckt.

Die Entscheidung dazu rührt von den unterschiedlichen Alterseinstufungen jeder Region. In Nordamerika hat Conan Exiles ein "M for Mature" erhalten, während die PEGI ein "18+" vergab. Die Zensur ist eine reine Marketing-Entscheidung seitens des Entwicklers Funcom, da die Zurschaustellung von Genitalien in Regionen unter der Schirmherrschaft der ESRB einer großräumigen Veröffentlichung im Wege stehen würde. So schilderte es Jens Erik, Community Manager für Conan Exiles in einem Stream, in dem das Spiel auf der Xbox gezeigt wurde.

Der Release des Spiels für die Xbox One markiert zugleich den Termin der ersten kostenlosen Erweiterung namens Frozen North. Neben der Xbox ist es außerdem für den PC ab heute erhältlich. Es ist bislang noch nicht bekannt, ob mit den Zensurmaßnahmen gleich verfahren wird, sobald Conan Exiles für PlayStation 4 erscheint.

Videospiele und das alte Thema Sex: Top 10 peinliche Brüste!