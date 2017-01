Conan Exiles steht auf Steam Early Access in den Startlöchern. Jetzt hat das Entwicklerstudio die Systemanforderungen bekanntgegeben.

Die PC-Anforderungen zum kommenden Conan Exiles wurden veröffentlicht. Der Community Manager des Entwicklerstudios Funcom hat diese via Steam in einem Beitrag bekanntgegeben. Das Survival-Spiel mit offener Welt gibt euch die Möglichkeit ein eigenes Königreich aufzubauen. Der Titel bietet sowohl einen Einzelspieler- als auch Mehrspieler-Modus. Conan Exiles erscheint am 31. Januar via Steam Early Access für PC.

Anbei findet ihr die Systemanforderungen von Conan Exiles:

Minimal

OS: Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i3 3.0 GHz oder vergleichbarer AMD-Prozessor

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB) oder vergleichbarer AMD-Chip

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitbandverbindung

HDD: 35 GB

Empfohlen

OS: Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i5 / i7 3.0 GHz oder vergleichbarer AMD-Prozessor

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1070 oder vergleicharer AMD-chip

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitbandverbindung

HDD: 35 GB