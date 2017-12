Conan Exiles hat schon für einige Schlagzeilen gesorgt, allen voran natürlich durch Einstellungsmöglichkeiten rund um das männliche Geschlechtsteil. Nun ist das Release-Datum für die Vollversion bekannt.

In einer Pressemeldung hat Funcom heute den Release-Termin von Conan Exiles bekannt gegeben. Die Vollversion soll in Zusammenarbeit mit Koch Media als Box ab dem 08. Mai 2018 erhältlich sein. Dabei gilt dieser Termin sowohl für PS4 als auch Xbox One und PC.

Passend zur Ankündigung gibt es auch einen frischen Trailer, der euch Einblicke in die Spielwelt, das Kampfsystem und die Inhalte der finalen Version gewährt. Das Video könnt ihr euch im Anschluss an diese Meldung ansehen.

Die PS4-Fassung und die Xbox-One-Version werden mit einer Preisempfehlung von 49,99 Euro erhältlich sein, die PC-Fassung soll 39,99 Euro kosten. Frühe Käufer erhalten die Day-One-Edition, die eine gedruckte Landkarte der Spielwelt sowie den Spielgegenstand "Conan's Atlantisches Schwert" beinhaltet.

Ansonsten gibt es noch eine Collector's Edition, die für 69,99 Euro auf dem PC sowie 79,99 Euro auf den Konsolen für Vorbesteller bereit steht und zahlreiche Extras beinhaltet. Konkret erwarten euch in der Sammler-Edition:

Sammelfigur: 15 cm große Figur aus Polyresin, modelliert nach Conan, dem Barbaren aus dem Conan-Exiles-Trailer.

Comic: In Zusammenarbeit mit Dark Horse erzählt dieser Comic die Geschichte Conans auf einem seiner Abenteuer in den Ländereien des Spiels.

Soundtracks: Neben dem Soundtrack von Conan Exiles liegen der Collector’s Edition die Soundtracks von Age of Conan: Hyborian Adventures und Age of Conan: Rise of the Godslayer bei.

Artbook: Das farbige Artbook wirft einen Blick hinter die Kulissen der Conan-Exiles-Produktion und auf die Visionen der Entwickler.

Weltkarte: Farbig gedruckte Weltkarte der Spielwelt von Conan Exiles.

Digitaler Comic: Sechs digitale Comics von Dark Horse Comics erzählen die gesamte "A Witch Shall Be Born" Geschichte.

Digitales Regelbuch: 368 Seiten starkes digitales Regelwerk von Modiphius für das Conan Pen-&-Paper-Rollenspiel.