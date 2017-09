Nach dem Erfolg des sich immer noch im Early Access befindenden Conan Exiles plant Entwickler Funcom offenbar weiter mit der Rollenspielmarke. Ein neues Projekt ist bereits in Arbeit.

Funcom hat im neuesten Finanzbericht interessante Details zur Zukunftsplanung des Studios vom Stapel gelassen. Demnach befindet sich bereits ein neues Spiel des Rollenspiel-Franchise Conan in Arbeit bzw. in Planung. Die vollständige Produktion dieses neuen Titels wird aber zunächst noch etwas auf sich warten lassen.

Auch einen Grund dafür gibt es: Zunächst soll natürlich Conan Exiles fertiggestellt und als Vollversion veröffentlicht werden, ehe man sich mit mehr Ressourcen dem neuen Projekt widmet. Zudem will man Conan Exiles auch nach dem Launch natürlich noch weiterhin unterstützen, aber zunächst stehe der bestmögliche Spielstart absolut im Fokus.

"Wir werden sicherstellen, dass es gut und wirklich fertig ist, bevor wir etwas anderes machen", sichert Funcom in Bezug auf Conan Exiles zu. Das Spiel soll zunächst noch sechs Monate im Early Access verbleiben; in diesem Zeitraum wird man auch definitiv keinerlei Ressourcen vom Spiel abziehen, um sich dem nächsten Conan-Titel zu widmen.

Künftig will das Studio dennoch mehrere Spiele pro Jahr veröffentlichen. Neben Conan Exiles und dem nächsten Conan-Titel befindet sich zudem auch noch ein rundenbasiertes Taktik-Strategiespiel in Arbeit, das 2018 veröffentlicht werden soll. An diesem Projekt wird auch Bearded Dragons International mit.