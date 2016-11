Funcom haucht der Conan-Franchise bekanntermaßen neues Leben ein und werkelt derzeit an Conan Exiles. Nun wurde eine erste spielbare Version datiert.

Dabei handelt es sich aber noch nicht um die Vollversion des Survival-Spiels in offener Spielwelt. Vielmehr plant Funcom zunächst die Veröffentlichung einer Early-Access-Version via Steam. Diese soll ab dem 31. Januar 2017 erhältlich sein. Im weiteren Verlauf des Frühjahrs soll dann auch eine Game-Preview-Version für die Xbox One nachfolgen.

Conan Exiles kann, basierend auf den Dark-Fantasy-Abenteuern von Robert E. Howard, sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer gezockt werden. Für den Mehrspieler-Part stehen können sowohl lokale als auch öffentliche Server ausgewählt werden. Neue Eindrücke könnt ihr auch dem nachfolgenden neuen Trailer entnehmen.