Akt III: Ost-Europa

Mission 3: Sarajevo



Primärziele:

- Zerstöre die drei Disruptor-Generatoren.

- Errichte ein Ionenkanonen-Kontrollzentrum.

- Zerstöre Tempel Prime mit der Ionenkanone.

- Erobere das Nod-Wissenschaftsministerium.

- Übernimm die Mutantenhütte.

- Erobere die Fabrik für das flüssige Tiberium.

- Zerstöre einen Avatar mithilfe eines Commandos.

Schafft euch im Talkessel zunächst Platz und vertreibt alle herumstreunenden Nod-Einheiten. Anschließend müsst ihr die insgesamt drei Zugänge ins Tal sichern. Teilt eure Truppen in zwei gleich starke Verbände auf und sichert mit ihnen zwei der Zugänge. Den dritten Zugang im Nordwesten schirmt ihr am besten zunächst mit der Battle-Base ab. Sobald alle drei Eingänge einigermaßen gesichert sind, könnt ihr eure Basis aufbauen. Benutzt Landvermesser, um das riesige Territorium effektiv ausnutzen zu können.Während ihr eure Basis errichtet, solltet ihr den drei bewachten Zugängen möglichst bald weitere Truppen und Panzer zur Unterstützung schicken. Stellt den beiden anderen Außenposten ebenfalls Battle-Bases zur Verfügung, um dort schnell Fahrzeuge reparieren zu können. Geschütztürme zur Abwehr von Infanterie, Fahrzeugen sowie Luftangriffen sind hier ebenfalls äußerst nützlich. Vergesst nicht, die verfügbaren Upgrades für die Einheiten zu kaufen.Zusätzliche Tiberium-Felder findet ihr im Norden sowie Osten, die ihr jedoch ständig bewachen lassen müsst. In der Nähe des nördlichen Tiberium-Feldes findet ihr außerdem die gesuchte Mutanten-Hütte. Übernehmt ihr diese, steht euch die schlagkräftige Mutanten-Infanterie zur Verfügung. Wenn ihr einen Avatar mit dem Commando in die Luft sprengen wollt, könnt ihr dies am besten am Nordzugang zu eurer Basis erledigen. Hier tauchen im späteren Missionsverlauf die mechanischen Zweibeiner oft auf.Das Nod-Haupquartier und der Temple Prime werden von drei Verteidigungsringen abgeschirmt. Dem ersten Gürtel vorgelagert sind mehrere Obelisken des Lichts, die eure Bodentruppen in mehrere Teile zerschneiden würden. Diese könnt ihr aber problemlos und schnell mit den Firehawks bombardieren. Wenn die Obelisken ausgeschaltet wurden, könnt ihr langsam in den ersten Verteidigungsring mit einem stark gepanzerten Verband aus Panzern, APCs und Zone-Troopern vorrücken. Sollte Kane beim Betreten der Basis auf den roten Knopf drücken, und damit einen atomaren Countdown einleiten, müsst ihr euch schnell mit den Mammuts zum Tempel von Nod im Zentrum der Basis durchschlagen und ihn zerstören.Wenn ihr Scharfschützen in die APCs gepackt habt, können diese nun den in der Basis stehenden Juggernauts Zielkoordinaten für den Artilleriebeschuss geben. Bombardiert so zusätzlich die Verteidigungsanlagen des ersten Rings, besonders die Disruptor-Generatoren. Sobald einer der Generatoren zerstört wurde, könnt ihr die Ionenkanone auf das Gebiet abfeuern und euch viel Handarbeit ersparen. Ihr könnt euch übrigens gerade erledigte Avatare zunutze machen, indem ihr einen Ingenieur zu deren Überresten schickt. Einmal übernommen, steht die Kampfmaschine auf eurer Seite. Wenn ihr die beiden Bonusziele erfüllen wollt, könnt ihr im zweiten und dritten Ring die entsprechenden Gebäude übernehmen.Rückt in den zweiten Ring vor und geht ähnlich vor. Sorgt außerdem regelmäßig für den Nachschub frischer Truppen. Wenn ihr alle dortigen Produktions- und Verteidigungsanlagen ausgeschaltet habt, ist Tempel Prime und damit Kane zum Greifen nahe. Brecht also durch letzten Ring. Sobald der dritte Generator zerstört wurde, könnt ihr den alles vernichteten Strahl der Ionenkanone auf Tempel Prime richten und Kane seinem Schicksal zuführen.