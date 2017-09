Als Code Vein angekündigt wurde, dachten viele bei den ersten Szenen an ein Dark Souls mit Vampiren im gelungenen Anime-Stil. Jetzt gibt es neue Informationen zum Kampfsystem und tatsächlich scheint sich Bandai Namco an From Softwares' Rollenspiel-Hit zu orientieren.

Beispielsweise führt ihr eure Aktionen mithilfe einer Ausdauer-Leiste aus. Alle Aktionen ziehen euch Ausdauer ab. Geht sie euch mitten im Kampf zu Neige, steht ihr ganz schön dumm da. Neben den normalen Aktionen wie Angriffe, Ausweichmanöver, Sprints etc. gibt es auch die sogenannten Entzüge, durch die die Anzahl an Wundsekreten steigt. Daneben gibt es Spezial-Entzüge, die ihr nur unter bestimmten Bedingungen einsetzen könnt. Entweder nach einer erfolgreichen Parade, einem Angriff von hinten oder einer erfolgreichen Kombinationsattacke. Diese fügen euren Gegnern gehören Schaden zu.

Durch ein Fokus-System könnt ihr vorübergehend die Fähigkeiten eurer Charaktere steigen. Das geschieht zum einen dann, wenn ihr Schaden erleidet oder erfolgreich einem Angriff ausweicht, zum anderen, wenn mehrere Gegner euch gleichzeitig umzingeln. Damit will man auch die Spieler belohnen, die sich bewusst in Gefahr begeben und sich auch mal etwas trauen. Auch Partneraktionen können euch in kniffligen Situationen behilflich sein. Dabei greifen eure Gefährten unterstützend von der Seite an, verstärken eure Fähigkeiten und können sogar ihre Lebenspunkte mit euch teilen, bevor ihr ins Gras beißt.

Zu guter Letzt bietet euch Code Vein ein Talent-System an, mit dem ihr euch individualisieren könnt. Jeweils acht Talente könnt ihr während dem Kämpfen einsetzen. Einige davon steigern kurzzeitig euren Angriff oder die Verteidigung, andere sind rein passiver Natur und wieder andere könnt ihr nur über spezielle Items erlernen.

Neben den neuen Details zum Kampfsystem hat Bandai Namco auch etwas zu den Charakteren verraten. Louis, der Anführer der Wiederkehrer in Code Vein ist mit seinem Einhandschwert ein agiler Waffenexperte und brach das Land VEIN auf, um den Wiederkehrern mit ihrem Blutdurst zu helfen. Er will die Quelle der Blutperlen finden, die als Ersatz für Menschenblut dienen sollen.

Io reist mit ihm gemeinsam durch das Land. Über sie weiß man nur sehr wenig. Sie hat ihre Erinnerungen an die Vergangenheit verloren, kennt sich in dem Land aber sehr gut aus und ist daher eine wichtige Begleiterin für Louis.