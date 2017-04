Das ursprünglich mit dem Hastag #PrepareToDine angeteasterte und später als Code Vein angekündigte Action-Rollenspiel des Teams hinter God Eater, ist Thema in der aktuellen Ausgabe der Dengeki PlayStation. In einem Interview haben die Entwickler bereits bekannte Details bestätigt und neue Informationen bekannt gegeben.

Bei Code Vein handelt es sich um ein Exploration-Action-Rollenspiel, das in einer durch eine Katastrophe zerstörten, postapokalyptischen Welt angesiedelt ist. In den Ruinen-Landschaften haben sich als Wiedergänger oder Revenants bezeichnete Vampire mit Superkräften durchgesetzt. Auch der Spieler schlüpft in Code Vein in die Rolle eines solchen Wiedergängers und erfährt durch die Kämpfe immer mehr über die Welt.

Wie Gematsu.com mit Bezug auf die aktuelle Ausgabe der Dengeki PlayStation berichtet, erkundet man die anscheinend offene Welt der aneinandergrenzenden Länder frei von „Stage-Clear“-Hinweisen. Es soll eine Vielzahl an unterschiedlichen Gebieten, die über individuelle Gegner verfügen, geben. Laut den Entwicklern soll der Umfang diesbezüglich zufriedenstellend sein.

Auch zu den bereits auf Screenshots zu sehenden Charakteren gibt es neue Informationen. Demnach handelt es sich bei dem rothaarigen Mann und der Frau mit dem russischen Pelzhut um NPCs, die den Spieler als Kameraden begleiten können. Sollte ein Begleiter sterben, kann trotzdem weitergespielt werden. Zudem sind die Partner optional. Es ist auch möglich ohne sie die Welt zu erkunden.

Bei dem kurzhaarigen Mann auf den Screenshots handelt es sich um einen Beispiel-Spieler-Charakter. Dieser kann frei erstellt werden können. Es soll zahlreiche Möglichkeiten geben den eigenen Avatar anzupassen und so einen heroisch und cool aussehenden Protagonisten zu erschaffen. Auch das Geschlecht der eigenen Spielfigur lässt sich anpassen. Bei der Charakterentwicklung soll ebenfalls ein sehr hohes Maß an Freiheit geboten sein, so dass der eigenen Charakter an den persönlichen Spielstil angepasst werden kann. Wie bereits bekannt ist, zählen darunter auch diverse Waffen wie beispielsweise Hammer, Speere oder Schwerter sowie der Blutschleier, der euch einen Gestaltwandel ermöglicht.

Während eure Begleiter sterben können, ohne dass es Einfluss auf den Spielfluss hat, trifft das logischerweise nicht auf euren eigenen Charakter zu. Allerdings verzichten die Entwickler auf eine Permadeath-Funktion. Stattdessen beginnt ihr wieder am letzten Speicher- oder Rücksetztpunkt. Der Fokus der Entwickler liegt laut der Dengeki PlayStation nicht darauf einen möglichst hohen Schwierigkeitsgrad zu bieten. Dennoch sollen Herausforderungen geboten sein.

Code Vein soll nach aktuellen Informationen 2018 für bisher nicht genauer genannte Plattformen erscheinen. Eine Veröffentlichung für PlayStation 4 und Xbox One ist wahrscheinlich. Ob auch eine PC-Version geplant ist, ist noch nicht bekannt.