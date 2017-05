Cladun Returns: This is Sengoku!

Das kommende Cladun Returns: This is Sengoku! hat einen Termin erhalten. Das Rollenspiel wird für PlayStation 4, PlayStation Vita und PC erscheinen.

Der Publisher NIS America hat den Veröffentlichungstermin von Cladun Returns: This is Sengoku! bekanntgegeben. Der Titel ist in der japanischen Sengoku-Ära angesiedelt und als Schauplatz dient das mysteriöse Land Arcanus Cella. Dort warten Seelen auf ihre Reinkarnation und ihr als Spieler helft ihnen, indem ihr unvollendete Aufgaben für sie erledigt und euch in Dungeons gegen zahlreiche Monster behauptet.

Cladun Returns: This is Sengoku! erscheint am 09. Juni für PlayStation 4 und PlayStation Vita (nur digital). Auf Steam wird der Titel bereits ab dem 06. Juni veröffentlicht.