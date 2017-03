Heute vor genau zwei Jahren erschien Cities: Skyline und die Städtesimulation kann sich seitdem enormer Beliebtheit erfreuen.

"Vom ersten Tag an, seitdem Cities: Skylines veröffentlicht wurde, hat es Rekorde gebrochen", bilanziert Fredrik Wester, CEO von Publisher Paradox Entertainment. "Das Spiel hatte den damals größten Launch in unserer Geschichte, mit 250.000 verkauften Kopien in den ersten 24 Stunden, und die Community ist in den letzten zwei nur noch größer und passionierter geworden."

Die von Colossal Order entwickelte Simulation verzeichnete inzwischen 3,5 Millionen verkaufte Exemplare, wie die Unternehmen heute bekannt gaben.

Anlässlich dieses Verkaufsmeilensteins wird "bald" ein neuer Gratis-DLC mit dem Titel "Pearls from the East" veröffentlicht, der Cities: Skylines um drei neue Gebäude erweitert: einen Pandazoo, einen chinesischen Tempel und den Shanghai Pearl Tower.