Die Erweiterung Green Cities hat einen Veröffentlichungstermin erhalten. Das Hauptspiel Cities: Skylines wird um zahlreiche Inhalte ergänzt.

Der Publisher Paradox Interactive und das finnische Entwicklerstudio Colossal Order haben via Pressemitteilung den Veröffentlichungstermin der neuesten Erweiterung für Cities: Skylines bekannt gegeben. Mit "Green Cities" finden 350 neue Assets den Weg in das Hauptspiel, darunter beispielsweise Parks, Bio-Läden und umweltfreundliche Gebäude. Ihr habt die Möglichkeit eure Städte abwechslungsreicher zu gestalten und es stehen spezielle Optionen für alle Zonen zur Verfügung. Ihr könnt Verbrennungsmotoren für Müll verbieten und bestimmten Gebäuden eine Verordnung für den Gebrauch von Abfallfiltern erteilen. So stoppt ihr die Verschmutzung und Lärmebelästigung eurer Stadt ein für allemal.

Außerdem wurde ein kostenloses Inhalts-Update angekündigt, welches das Basisspiel um Elektroautos und diverse Verschönerungsmöglichkeiten wie Bäume ergänzt.

"Green Cities" erscheint am 19. Oktober für PC, Mac und Linux zum Preis von 12,99 US-Dollar. Man kann davon ausgehen, dass die Konsolenfassungen von Cities: Skylines zu einem späteren Zeitpunkt dieses grüne Update erhalten werden. Ein offizielle Bestätigung sowie Termin stehen aber noch aus.