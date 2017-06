Nach der PC- und Xbox-One-Version folgt nun eine weitere Fassung der Städtebau-Simulation.

Für den PC und die Xbox One ist die Städtebau-Simulation bereits erhältlich, nun folgt die PS4-Version: Am 15. August erscheint Cities: Skylines in der "PlayStation 4 Edition".

Die Umsetzung auf die Sony-Konsole übernahm Entwickler Tantalus Media. Neben einer digitalen Fassung bringt Koch Media eine Disc in die Läden. Über den Preis gibt es noch keine Information. Den Launch-Trailer könnt Ihr Euch unter dieser Meldung ansehen. Ursprünglich wurde Cities: Skylines Anfang 2015 veröffentlicht.