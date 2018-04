Die PC-Fassung von Chrono Trigger kann bald auch in Originalgrafik gespielt werden. Der Publisher Square Enix plant mehrere Patches für das Rollenspiel.

Der Publisher Square Enix hat via Steam mitgeteilt, dass die PC-Version von Chrono Trigger demnächst einen Patch erhalten wird. Mit diesem wird dem Rollenspiel die Pixelgrafik des Originals hinzugefügt. Zuvor arbeiteten Modder bereits an grafischen Änderungen. Da es sich bei der PC-Umsetzung um einen Port der Mobile-Version handelt, nahmen die Fans die Version enttäuscht entgegen. Als Wiedergutmachung für die fehlenden Features und späten Updates bietet Square Enix die limitierte Edition verlängert bis zum 30. April 2018 an. Die Inhalte könnt ihr der Übersicht entnehmen:

Ein bezauberndes und speziell editiertes Chrono-Trigger-Medley aus 5 Tracks: Far Off Promise, Wind Scene, Battle with Magus, Corridors of Time and Chrono Trigger.

Digitales Booklet von Komponist Yasunori Mitsuda.

Eine Sammlung aus 6 atemberaubenden Bildschirmhintergründen für deinen PC (Größen: 1024x768, 1280x1024, 1920x1080, 2560x1600).

Der Patch soll in der ersten Hälfte dieses Monats erhältlich sein. Ein genaues Datum ist nicht bekannt. In den nächsten Monaten soll es noch weitere Updates für Chrono Trigger geben, zu denen es derzeit noch keine Details gibt.