Die neuen Software-Charts aus Großbritannien sind mittlerweile eingetrudelt. Das Feld wird dabei wie in der Vorwoche von Call of Duty: Infinite Warfare angeführt.

Der Shooter konnte sich gegen einen starken Neuling mit Watch_Dogs 2 behaupten, obwohl der Activision-Titel sich im Vergleich zur Vorwoche 46 Prozent seltener verkaufte. Am Ende blieb laut Erhebungen der GfK ein hauchdünner Vorsprung für Infinite Warfare gegenüber dem Ubisoft-Titel. Ebenfalls neu in den Top 10: Assassin's Creed: The Ezio Collection.

Die britischen Platzierungen der KW 46/2016 im Überblick:

Call of Duty: Infinite Warfare (Multi) Watch_Dogs 2 (Multi) NEU! FIFA 17 (Multi) Battlefield 1 (Multi) WWE 2K17 (Multi) Forza Horizon 3 (Multi) Dishonored 2 (Multi) The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition (Multi) Grand Theft Auto V (Multi) Assassin's Creed: The Ezio Collection (Multi) NEU!