Call of Duty: Infinite Warfare verbleibt auch in der zweiten Woche nach dem Release wenig überraschend an der Spitze der britischen Verkaufscharts. Einen namhaften Neuling gibt es aber ebenfalls zu verkünden.

Als einziger Titel schafft in dieser Woche Dishonored 2 den Sprung in die Top 10. Allerdings reicht es dieses Mal nur für Rang 4, auch weil der Bethesda-Titel sich im Vergleich zum Erstling im Jahr 2012 zum Verkaufsstart 38 Prozent seltener verkaufte.

Die britischen Platzierungen der vergangenen Woche im Überblick:

Call of Duty: Infinite Warfare (Multi) FIFA 17 (Multi) Battlefield 1 (Multi) Dishonored 2 (Multi) NEU! The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition (Multi) Forza Horizon 3 (Multi) Overwatch (Multi) Titanfall 2 (Multi) LEGO Dimensions (Multi) Star Wars: Battlefront (Multi)