KW 44: Call of Duty erwartungsgemäß ganz oben

Call of Duty: Infinite Warfare hat in der vergangenen Woche in Großbritannien erwartungsgemäß direkt die Spitze der Software-Verkaufscharts erobert.

Allerdings ist der neue Shooter aus dem Hause Activision deutlich weniger erfolgreich, als noch Black Ops III im Vorjahr. Im Vergleich zum Vorjahrestitel der Franchise gingen die Verkaufszahlen zum Launch nämlich um 48,4 Prozent zurück, wobei der Ableger im letzten Jahr noch von Xbox-360- und PS3-Releases profitiert hatte. Selbst wenn man diese jedoch ausblendet, liegt das Minus bei beachtlichen 44 Prozent. Laut Activision avancierte Infinite Warfare dennoch zu bislang größten Shooter-Launch des Jahres in Großbritannien.

Die britischen Verkaufszahlen der KW 44/2016 im Überblick:

Call of Duty: Infinite Warfare (Multi) NEU! Battlefield 1 (Multi) FIFA 17 (Multi) The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition (Multi) Titanfall 2 (Multi) Football Manager 2017 (PC) NEU! Skylanders Imaginators (Multi) Mafia III (Multi) Grand Theft Auto V (Multi) Forza Horizon 3 (Multi)