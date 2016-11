KW 43: Viel Bewegung in den Top 10

Aus Japan sind die neuen Software-Verkaufscharts eingetrudelt und in diesen gab es ordentlich Bewegung. Ganz oben landete Sword Art Online: Hollow Realization ganz neu.

Der Titel verkaufte sich auf der PS4 etwas häufiger als auf der PS Vita, deren Version auf Rang 2 eingestiegen ist. Auch World of Final Fantasy und Titanfall 2 sine ebenso neu, wie Mafia III. Es gibt also derzeit auch viele im Westen bekannte Titel, die in Japan angesagt sind.

Die japanischen Platzierungen der KW 43/2016 im Überblick:

Sword Art Online: Hollow Realization (PS4) - 70.871 Stck NEU! Sword Art Online: Hollow Realization (PSV) - 69.648 Stck NEU! World of Final Fantasy (PS4) - 53.176 Stck NEU! World of Final Fantasy (PSV) - 47.159 Stck NEU! Battlefield 1 (PS4) - 46.548 Stck Berserk Warriors (PS4) - 28.169 Stck NEU! Titanfall 2 (PS4) - 21.443 Stck NEU! Yahari Game Demo Ore no Seishun Love-Kome wa Machigatteiru. Zoku (PSV) - 19.269 Stck NEU! Mafia III (PS4) - 15.838 Stck NEU! Monster Hunter Stories (3DS) - 15.440 Stck