Aus Großbritannien sind wie jeden Montag die neuen Software-Verkaufscharts zur Vorwoche eingetrudelt. Trotz mehrerer Neulinge ist der Spitzenreiter der gleiche wie in der Vorwoche.

Der Shooter Battlefield 1 konnte den Platz an der Sonne verteidigen. Bester Neuling in den Top 10 ist The Elder Scrolls V: Skyrim in der Special Edition. Auch Titanfall 2 auf Platz 4 sowie der Landwirtschafts-Simulator 17 auf Rang 5 sind neu in den oberen Rängen dabei.

Die aktuellen britischen Platzierungen im Überblick:

Battlefield 1 (Multi) The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition (Multi) NEU! FIFA 17 (Multi) Titanfall 2 (Multi) NEU! Landwirtschafts-Simulator 17 (Multi) NEU! Mafia III (Multi) Dragon Ball Xenoverse 2 (Multi) NEU! Gears of War 4 (Multi) Grand Theft Auto V (Multi) Forza Horizon 3 (Multi)