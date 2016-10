KW 42: Battlefield 1 auch in Japan angesagt

Auch im fernen Japan, das ja für einen eher außergewöhnlicheren Spielegeschmack bekannt ist, ist das im Westen sehr populäre Battlefield 1 angesagt.

Der neue Shooter aus dem Hause Electronic Arts verkaufte sich in der ersten Woche direkt über 113.000 Mal, was mit deutlichem Vorsprung für Platz 1 reicht. Ebenfalls neu ist das auf Rang 2 platzierte Mario Party: Star Rush für den 3DS. NBA 2K17 schafft in der PS4-Fassung den Sprung auf Rang 6.

Die aktuellen japanischen Platzierungen im Überblick:

Battlefield 1 (PS4) - 113.081 Stck NEU! Mario Party: Star Rush (3DS) - 26.473 Stck NEU! Monster Hunter Stories (3DS) - 25.550 Stck Macross Δ Scramble (PSV) - 24.607 Stck NEU! RecoLove: Blue Ocean / Gold Beach (PSV) - 16.171 Stck NEU! NBA 2K17 (PS4) - 9.777 Stck NEU! Paper Mario: Color Splash (WiiU) - 7.784 Stck Yo-Kai Watch 3: Sushi / Tempura (3DS) - 7.403 Stck Idol Death Game TV (PSV) - 5.822 Stck NEU! Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (PS4) - 5.680 Stck