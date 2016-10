KW 41: Gears of War 4 verpasst Spitze knapp

FIFA 17 bleibt weiter der König der britischen Verkaufscharts. Auch zahlreiche namhafte Neueinsteiger konnten nichts daran ändern.

Den besten Neustart erwischte Gears of War 4, das sich direkt Rang 2 hinter dem Fussballtitel von EA Sports sicherte. Auf Platz 4 ist WWE 2K17 neu dabei, auf Rang 5 die 20 Year Edition von Rise of the Tomb Raider.

Die britischen Platzierungen der KW 41/2016 im Überblick:

FIFA 17 (Multi) Gears of War 4 (Multi) NEU! Mafia III (Multi) WWE 2K17 (Multi) NEU! Rise of the Tomb Raider: 20 Year Edition (PS4) NEU! Forza Horizon 3 (Multi) PlayStation VR Worlds (PS4) NEU! Skylanders Imaginators (Multi) NEU! Until Dawn: Rush of Blood (PS4) NEU! Rocket League (Multi)