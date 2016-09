Wie gewohnt war auch in der vergangenen Woche wieder Einiges geboten im japanischen Software-Ranking. Ein Vita-Neueinsteiger konnte die Spitzenposition mit knappem Vorsprung erobern.

Aquaplus hat mit dem Titel Utawarerumono: The Two Hakuoros ins Schwarze getroffen. Die Vita-Version lässt den PS4-Titel Persona 5 hinter sich und nimmt den Platz an der Sonne ein; die PS4-Variante sichert sich Rang 3. Ebenfalls neu in den Top 10 ist mit One Piece: Great Pirate Colosseum ein weiterer Vita-Titel.

Die japanischen Platzierungen der KW 38/2016 im Überblick: