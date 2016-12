Gute Arbeit zahlt sich also aus. Das polnische Spielestudio hinter der The-Witcher-Reihe erhält eine großzügige Unterstützung der eigenen Regierung.

Um die polnische Spielebranche weiter anzukurbeln, vergab das heimische "National Center for Research of Development" jetzt verschiedene Unterstützungsgelder zur Entwicklung neuer Gaming-Technologien.



Einer der Empfänger dieser Gelder ist CD Projekt RED, die zuletzt die The-Witcher-Trilogie entwickelten und bekanntermaßen momentan an Cyberpunk 2077 sitzen. Rund sieben Millionen Euro beträgt die Unterstützungssumme. Interessant ist, dass veröffentlicht wurde, wofür das beliebte Studio die Gelder verwenden will - was eventuell Rückschlüsse auf Inhalte und Features kommender Veröffentlichungen bedeuten könnte.

Zum einen plant CD Projekt RED, Open-World-Städte und auch Figurenanimationen sowohl lebendiger, als auch kinoreifer zu gestalten. Hellhörig werden dürft ihr allerdings beim Stichpunkt Multiplayer, denn auch der steht mit im Programm. Im Detail ist sogar die Rede von "Gegnersuche" und vielfältigen Multiplayer-Spielmodi.



Zwar wurde mehrfach betont, dass The Witcher 3: Wild Hunt das vorerst letzte Kapitel um Hexer Geralt sei, aber vielleicht kehrt er doch schon bald wieder zurück, samt Multiplayer-Möglichkeiten.