Bereits im März 2016 war CD Projekt RED Opfer eines Hackerangriffs auf das offizielle Forum geworden. Nun wurden diesbezüglich weitere pikante Details publik.

Also Hacker sich im März 2016 die Foren von Witcher-Entwickler CD Projekt RED als Ziel aussuchten, war kurze Zeit später nicht ganz klar, wieviele Betroffene es dabei eigentlich gab. Mittlerweile gibt es diesbezüglich aber konkretere Hinweise.

Wie PCgamesN unter Berufung auf Have I Been Pwned berichtet, wurden nicht weniger als fast zwei Millionen Datensätze gestohlen. Konkret soll es sich um knapp 1,9 Millionen Nutzernamen, Passwörter und E-Mail-Adressen handeln, die durch den Angriff in den Besitz der Hacker gelangt sind.

Sollte mit den Daten ein Missbrauch geplant sein, so kann dies auch lange Zeit nach dem Hackerangriff noch geschehen. Wer seine Nutzerdaten in den Foren von CD Projekt RED noch nicht geändert hat, sollte dies schleunigst nachholen. Selbiges gilt für andere Accounts, für die die gleichen Zugangsdaten genutzt wurden.