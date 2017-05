Auch CD Projekt hat nun seine aktuellen Geschäftszahlen für das abgelaufene erste Quartal 2017 vorgelegt. Dabei hat man die eigenen Erwartungen sogar deutlich übertroffen.

CD Projekt muss sich derzeit fühlen wie auf der Insel der Glückseligen, denn die aktuellen Geschäftszahlen fielen (mal wieder) besser aus als erwartet. So konnte das Unternehmen insgesamt den Gewinn von 8,7 Millionen Dollar im Vorjahr auf nun 12 Millionen steigern. Erwartet hatte man im Vorfeld lediglich einen Gewinn von 7,9 Millionen Dollar, den man damit deutlich übertraf.

Zum guten Ergebnis hat unter anderem das Entwicklerstudio CD Projekt RED beigetragen, das den Gewinn um 35 Prozent im Jahresvergleich steigern konnte. Dies sei den anhaltend guten Verkaufszahlen von The Witcher 3 sowie der Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine zu verdanken. In die Entwicklung von Gwent: The Witcher Card Game sowie Cyberpunk 2077 hat man indes 4,2 Millionen Dollar allein in diesem Quartal gesteckt.

Astronomisch gut läuft der hauseigene digitale Spieleanbieter GOG, der seine Gewinne im Jahresvergleich um unglaubliche 495 Prozent steigern konnte.

Gleichzeitig hat man sich auch zur Zukunft des unlängst in die offene Beta gestarteten Sammelkartenspiels Gwent: The Witcher Card Game geäußert. Demnach soll das Spiel nach dem Release mit frischen Spielmodi, kostenpflichtigen Singleplayer-Kampagnen, weiteren Sprachversionen, einem Release in China, offiziellen Turnieren und Gaming-Events sowie einer umfassenden Marketing-Kampagne ausgestattet werden.