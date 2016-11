Auch die Witcher-Macher von CD Projekt RED haben nun aktuelle Geschäftszahlen vorgelegt, und diese sehen weiterhin sehr gut aus.

Im Geschäftsquartal, das am 30. September 2016 endete, konnte man demnach erneut einen Gewinn einfahren, wenngleich dieser im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres rückläufig war. Das trifft im Übrigen auch auf den erzielten Umsatz zu.

Waren es 2015 im gleichen Quartal noch 113,1 Millionen PLN (28,14 Millionen Dollar), so ging der Umsatz nun auf 100,9 Millionen PLN (25,1 Millionen Dollar) zurück. Der Gewinn fiel um neun Prozent auf nunmehr 36,6 Millionen PLN (9,1 Millionen Dollar). Zulegen konnte der Gaming-Dienst GOG, der CD Projekt RED angehört. Hier stieg der Umsatz von umgerechnet 5,2 auf nunmehr 5,85 Millionen Dollar an.

Was Spiele betrifft, so gab man lediglich preis, dass sich The Witcher 3 samt Erweiterungen "exzellent" verkauft haben; konkrete Zahlen nannte man aber nicht. Des Weiteren seien die Ausgaben für Spieleentwicklungen weiter angestiegen, was auf die Arbeiten an Cyberpunk 2077 und Gwent zurückzuführen sei.

Was wäre wenn... - Game of Thrones von BioWare / Bethesda / CD Projekt RED Game of Thrones hat ein gutes Videospiel verdient! Diese Entwickler könnten dafür sorgen.

Source: CD Projekt Red