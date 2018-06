Die Kult-Spielereihe Castlevania hat mittlerweile ja auch anderweitig von sich Reden gemacht. Auf Netflix gibt es eine gleichnamige Serie, die nun abermals fortgesetzt wird.

Nach der ersten Staffel war "Castlevania" auf Netflix erfolgreich genug, dass die Serie mit einer zweiten Staffel fortgesetzt wurde. Damit ist das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht, denn auch in Zukunft soll es mit der Serienumsetzung des bekannten Spiel-Franchise weiter gehen.

Wie Darsteller Richard Armitage gegenüber Digital Spy bestätigt, arbeitet Netflix bereits an der Produktion einer dritten Staffel der animierten TV-Reihe. In dieser vertont Armitage den Protagonisten Trevor Belmont. Die entsprechenden Aufnahmearbeiten sollen laut dem Schauspieler bereits in Bälde starten.

Die Arbeiten an der zweiten Season sind zwischenzeitlich abgeschlossen worden, auch wenn diese noch nicht ausgestrahlt wurde. Folglich werdet ihr euch bis zur Ausstrahlung der nun bestätigten dritten Staffel etwas länger gedulden müssen.

Die Serienumsetzung von Castlevania ist eine der wenigen derartigen Produktionen, die auch unter Fans hoch angesehen und für gut befunden wird. Die erste Staffel war erst im Juli 2017 gestartet, die zweite Staffel fällt mit acht Folgen doppelt so umfangreich aus wie die erste. Einen offiziellen Starttermin für Season 2 gibt es noch nicht, wird aber für Sommer dieses Jahres erwartet.