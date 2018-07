Es war bereits klar, dass Castlevania auf Netflix eine zweite und sogar dritte Staffel erhalten würde. Bisher fehlte aber noch ein Termin für Season 2, doch den gibt es ab sofort.

Was erfolgreich ist, wird auch fortgesetzt. Das gilt für Videospiele ebenso wie für Serien. Die Verbindung aus beidem können sich Netflix-Nutzer derzeit in Form des Anime Castlevania ansehen. Bisher fehlte noch ein Termin für den Start von Staffel Nummer 2, doch der wurde am heutigen Tag geliefert.

Ein wenig müssen Fans der Blutsauger-Mär allerdings noch warten: Die zweite Staffel beginnt am 26. Oktober. Im Gegensatz zur ersten Season, die mit vier Folgen arg kurz ausfiel, besteht die Fortsetzung dagegen aus acht Episoden. Eine dritte Season wurde bereits angekündigt, dürfte mit ziemlicher Sicherheit jedoch nicht mehr in diesem Jahr anlaufen.

Im Mittelpunkt der Castlevania-Serie steht Vampirjäger Trevor Belmont, der es als letzter Überlebender seiner Familie mit dem bösen Grafen Dracula aufnimmt. Unterstützung erfährt er dabei von Magierin Sypha Belnades und Draculas Sohn Alucard.