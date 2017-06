Ihr hättet nichts gegen ein neues Castlevania? Konami auch nicht. Eine bestimmte Konsole hat das Interesse des Unternehmens geweckt, einen neuen Teil der Vampir-Reihe zu entwickeln. Trotzdem hat die Sache einen Haken...

Eine neue Castlevania-Episode wünschen sich Fans der langlebigen Vampirhatz schon seit geraumer Zeit. Doch bisher hatte Konami in dieser Hinsicht wenig bis nichts zu sagen. Im Gespräch mit der Website Miketendo64 hat sich nun jedoch Richard Jones, European Brand Manager bei Konami, positiv zu einer Fortsetzung geäußert.

Laut Jones denke man intern viel über Marken nach, die man abseits von Super Bomberman R für Nintendo Switch veröffentlichen könnte. Dabei falle oft der Name Castlevania: "Wir hören die Wünsche unserer Fans nach einer neuen Castlevania-Serie. Wir wissen also, dass die Nachfrage nach einem weiteren Teil da ist, trotzdem ist aktuell nichts in Stein gemeißelt und die Gespräche darüber dauern an."

Mit Lords of Shadow 2 erschien 2014 der bis dato letzte Serienteil. Im Jahr darauf zog Konami dann den Groll vieler Castlevania-Anhänger auf sich: Statt eines neuen Konsolenspiels brachte man einen Pachinko-Automaten mit erotischem Inhalt in japanische Arcade-Hallen. Ein weiterer folgte in diesem Jahr, diesmal auf Grundlage des Titels "Lords of Shadow" und ohne Erotik.