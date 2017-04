Neue Spielumsetzung in Zusammenarbeit mit Disney

Cars 3: Driven to Win

Die Filmreihe "Cars" wird nicht nur auf der großen Kinoleinwand fortgesetzt; auch auf Konsolen startet Warner Bros. Interactive Entertainment ein neues Abenteuer.

Wie das Unternehmen bestätigt, ist man eine Kooperation mit Disney Consumer Products and Interactive Media eingegangen, um mit Cars 3: Driven to Win ein Spiel zum neuen Film zu veröffentlichen. Dabei handelt es sich um ein Rennspiel, das über die Charaktere aus "Cars 3" verfügen wird. Für die Entwicklung zeichnet Avalanche Software verantwortlich, der Release ist im September 2017 für PS4, PS3, Switch, Wii U, Xbox One und Xbox 360 geplant.

Das neue Videospiel greift die Handlung des letzten großen Rennens im Film auf. Damit wird die Geschichte von "Cars 3" im Titel um neue Abenteuer fortgesetzt. Ihr könnt euch Lightning McQueen und Cruz Ramirez anschließen und euch auf ein Kräftemessen mit dem Rivalen Jackson Storm vorbereiten.

Im Spiel gibt es mehr als 20 anpassbare und spielbare Charaktere sowie eine neue Generation von Rennwagen. Als Strecken dienen die aus den Filmen bekannten Schauplätze, darunter Radiator Springs und die internationale Rennstrecke in Florida. Insgesamt gibt es mehr als 20 Strecken an 13 verschiedenen Schauplätzen. Gespielt werden darf zudem in sechs verschiedenen Spielmodi. Auch die Weiterentwicklung des Charakters durch Tests und Trainings darf heutzutage nicht fehlen. Ein Multiplayer-Modus inklusive lokalem Splitscreen-Modus rundet das Vergnügen ab.