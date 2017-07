Bisher hat Capcom der Nintendo Switch lediglich eine Umsetzung des SNES-Klassikers Ultra Street Fighter II spendiert. Das könnte sich nach dessen Erfolg ändern.

Capcom konnte mit der Veröffentlichung von Ultra Street Fighter II: The Final Challengers für Nintendo Switch einen Erfolg einfahren. Innerhalb von nur drei Monaten verkaufte sich das Prügelspiel weltweit über 450.000 Mal. Damit hat die Street-Fighter-II-Portierung für die Hybrid-Konsole die Erwartungen bei Capcom übertroffen. Allem Anschein nach war Ultra Street Fighter II: The Final Challengers ein Testballon, um herauszufinden, wie gut sich Nintendo-Switch-Spiele verkaufen. Angesichts des Erfolges plant Capcom Wall-Street-Journalist Takashi Mochizuki nun mit weiteren Umsetzungen für die aktuelle Nintendo-Konsole.

Capcom: 450K is 1Q figure for Ultra Street Fighter II, above its expectation. Also "starting to prepare" multiple Switch-version titles.