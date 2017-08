Auf der gamescom 2017 ist auch Capcom mit zwei Titeln vertreten. Die geplanten Messeaktivitäten zu Monster Hunter World und Marvel vs. Capcom: Infinite wurden jetzt bekanntgegeben.

Dieses Jahr präsentiert euch Capcom zwei kommende Titel auf der gamescom in Köln. Neben Monster Hunter World wird es auch Marvel vs. Capcom: Infinite zu sehen geben. Auf diversen Bühnen finden während des Messezeitraums unterschiedliche Aktivitäten statt, die ihr euch in der Übersicht näher ansehen könnt.

Mittwoch, 23. August

13:30 h – Marvel vs. Capcom: Infinite Fight Contest (Sony-Bühne, Halle 7)

14:00 h – Monster Hunter: World Hunter Training (Bühne gamez.de powered by MediaMarkt, Halle 5.1)

15:00 h – Monster Hunter: World – Exklusive Entwickler-Präsentation (Sony-Bühne, Halle 7)

16:00 h – Marvel vs. Capcom: Infinite mit Peter Rosas (Bühne gamez.de powered by MediaMarkt, Halle 5.1)

Donnerstag, 24. August

12:00 h – LeFloid spielt Monster Hunter: World (Social Media Stage, Halle 10)

12:30 h – Marvel vs. Capcom: Infinite Fight Contest (Sony-Bühne, Halle 7)

14:00 h – Monster Hunter: World Hunter Training (Bühne gamez.de powered by MediaMarkt, Halle 5.1)

15:00 h – Monster Hunter: World – Exklusive Entwickler-Präsentation (Sony-Bühne, Halle 7)

16:00 h – Marvel vs. Capcom: Infinite mit Peter Rosas (Bühne gamez.de powered by MediaMarkt, Halle 5.1)

Freitag, 25. August

12:00 h – LeFloid spielt Monster Hunter: World (Social Media Stage, Halle 10)

13:15 h – Marvel vs. Capcom: Infinite Fight Contest (Sony-Bühne, Halle 7)

14:00 h – Monster Hunter: World Hunter Training (Bühne gamez.de powered by MediaMarkt, Halle 5.1)

16:00 h – Marvel vs. Capcom: Infinite mit Peter Rosas (Bühne gamez.de powered by MediaMarkt, Halle 5.1)

17:00 h – Monster Hunter: World-Präsentation (Sony-Bühne, Halle 7)

Samstag, 26. August

10:30 h – Monster Hunter: World-Präsentation (Sony-Bühne, Halle 7)

12:00 h – LeFloid spielt Monster Hunter: World (Social Media Stage, Halle 10)

14:00 h – Monster Hunter: World Hunter Training (Bühne gamez.de powered by MediaMarkt, Halle 5.1)

16:00 h – Marvel vs. Capcom: Infinite Fight Contest (Bühne gamez.de powered by MediaMarkt, Halle 5.1)

Wer die beiden Titel selbst anspielen möchte, ist beim Sony-Stand in Halle 7 an der richtigen Adresse. Monster Hunter World kann sowohl im Einzelspieler- als auch im Mehrspieler-Modus ausprobiert werden. Während Marvel vs. Capcom: Infinite bereits am 19. September für die PlayStation 4, Xbox One und PC erscheint, muss man sich auf Monster Hunter World noch bis 2018 gedulden. Allerdings dürfen sich Spieler der PlayStation-4-Version auf exklusive Inhalte freuen.