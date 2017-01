Aus dem Hause Capcom ist im neuen Jahr 2017 zumindest eine größere Neuankündigung zu erwarten. Das hat ein Veteran des Entwicklers nun bereits bestätigt.

Zum Start in das neue Jahr 2017 ließ es sich Hideaki Itsuno nicht nehmen, via Twitter allen seinen Followern ein gutes neues Jahr zu wünschen. In diesem Zusammenhang bestätigte er außerdem direkt, dass er in diesem Jahr endlich sein neueste Projekt vorstellen werde. Von Capcom wird es daher zumindest eine große Neuankündigung geben.

Für Capcom-Fans sind das gute Neuigkeiten, denn Itsuno zeichnete als Director für Devil May Cry 2 bis 4 verantwortlich, nachdem er die Franchise von Hideki Kamiya übernahm. Zudem entwickelte er für Capcom Dragon's Dogma, so dass vor allen Dingen diese beiden Franchises heiße Kandidaten für eine Neuankündigung sein dürften. Wir halten euch auf dem Laufenden. Vor allen Dingen nach einem direkten Nachfolger zu Devil May Cry 4 ruft die Community ja bereits seit Längerem.