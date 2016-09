Capcom hat ein ehrgeiziges Ziel offenbart: Man möchte zum besten Entwickler für Videospiele werden. Dabei helfen sollen vor allem bisher nicht beachtete Genres.

Beim Traditionsentwickler Capcom mangelt es nicht an ehrgeizigen Zielen: Denn in einem Statement zum Jahresbericht wurde bekannt gegeben, dass man zum besten Entwickler avancieren möchte.

Laut Yoichi Egawa, Head of Consumer Games Development, möchte man dieses Ziel zum einen dadurch erreichen, dass man talentierte Mitarbeiter lange an sich bindet und so die Fähigkeit der Entwicklung verstärkt.

Außerdem soll das Ziel sein, sich nicht nur auf bekannte Inhalte zu stützen, sondern auch den beliebten Markt an Strategie- und Shooter-Titeln Beachtung zu schenken. Weiterhin möchte man Trends wie dem eSport gegenüber aufgeschlossen sein.