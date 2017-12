Capcom scheint Gefallen an der Switch von Nintendo gefunden zu haben. So scheinen zukünftig mehr Portierungen von Spielen erscheinen, die es noch auf keiner Nintendo-Konsole gegeben hat.

Der japanische Publisher und Entwickler Capcom gehört zu den frühen Unterstützern der Nintendo Switch. So erschien etwa Ende Mai die Prügelspiel-Neuauflage Ultra Street Fighter II: The Final Challengers exklusiv für die Hybrid-Konsole. Mit der Street Fighter 30th Anniversary Collection befindet sich zudem ein weiterer Retro-Ableger der Reihe unter anderem für die Switch in Entwicklung (Zur News: Umfassendes Spielepaket zum Jubiläum). Anscheinen soll es jedoch nicht dabei bleiben. So soll Capcom Spiele-Portierungen für die Switch planen, deren Fokus auf Titeln liegt, die bisher noch nie auf einer Nintendo-Konsole erschienen sind.

Entsprechende Aussagen soll Capcom CEO Kenzo Tsujimoto in einem Interview mit The Nikkei gemacht haben. Das geht aus einem Twitter-Post von Dr. Serkan Toto, Analyst und CEO der in Tokio ansässigen Game-Industrie-Beratungs-Firma Kantan Games, hervor. Weiter soll Tsujimoto angemerkt haben, dass das Konzept der Heim-Konsolen-Handheld-Hybrid Switch besser funktioniere, als man bei Capcom erwartet habe.

In a new interview with The Nikkei, Capcom CEO Tsujimoto just served up another Switch teaser.



He says the home + portable console concept works better than expected and that Capcom wants to port games to the Switch that were not available on Nintendo consoles previously.