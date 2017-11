Ein großes Leck bringt zahlreiche neue Infos zu Devil May Cry V ans Tageslicht – macht euch bereit für eine ganze Ladung Details zum nächsten Serienteil. Vorher aber die Warnung: Es könnten einige dicke Spoiler dabei sein.

Seit geraumer Zeit wird über einen weiteren Serienteil von Devil May Cry spekuliert. Zuletzt wurde eine Ankündigung auf der PlayStation Experience in Paris erwartet. Im Vorfeld gab es bereits Spekulationen über eine Ankündigung, doch diese traf nicht ein.

Nun bringt ein vermeintliches weiteres Leck einen großen Schwung frischer Infos zum ersten neuen Serienteil nach DmC: Devil May Cry aus dem Jahr 2012. Unter dem Namen Son of Sparda wurden in einem Forum auf resetera.com zahlreiche Infos veröffentlicht, die sich unmittelbar auf Devil May Cry V beziehen. Nachfolgend lest ihr einige der wichtigsten Daten – aber Vorsicht, es herrscht Spoiler-Gefahr!

Hier die relevantesten Infos:

Devil May Cry V ist ein direkter Nachfolger zu Devil May Cry 4 (2008, Xbox 360/PS3/PC)

Erscheinungstermin: zwischen April 2018 und März 2019

Das Spiel befindet sich seit zwei Jahren in der Entwicklung

Es gibt irgendeine Form der PlayStation-Exklusivität; eventuell kommt Teil 5 sogar nur für die PS4

Es gibt mehrere spielbare Charaktere, darunter Dante und vermutlich Nero

Vergil und Trish sind dabei

An bestimmten Punkten im Spiel wird zwischen den spielbaren Figuren gewechselt

Die Bildrate liegt wie bisher bei 60 frames

Die Spielgebiete fallen größer aus als bei den bisherigen Serienteilen

Das Style-System (Kampfsystem) kehrt zurück

Für die komplette Liste klickt ihr einfach auf unseren Link in der Quelle. Natürlich handelt es sich bei allen genannten Infos um Gerüchte. Seitens Capcom gibt es nach wie vor keinerlei Stellungnahme.

Was haltet ihr von einem neuen Devil May Cry – habt ihr Bock drauf oder ist euch die Reihe egal?