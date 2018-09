Das Vancouver-Studio von Capcom wird geschlossen. Außerdem werden alle dortigen Projekte eingestellt.

Das Studio von Capcom in Vancouver wurde geschlossen und alle Projekte eingestellt. Via Pressemitteilung hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es sich voll auf die Entwicklung in Japan konzentrieren wird.

Die Schließung der kanadischen Niederlassung soll bis zum Januar 2019 vollendet sein und führt zu einem Rekordverlust für Capcom. Die Rede ist von etwa 40 Millionen US-Dollar. Die Entwickler in Vancouver waren für die Reihen Dead Rising und Puzzle Fighter zuständig. Ob diese Maßnahme konkrete Auswirkungen auf die beiden Franchises hat, ist derzeit nicht bekannt. Zuletzt hatten die Verkaufszahlen der PC-Version von Monster Hunter World die Erwartungen übertroffen.

Ob wir in Zukunft noch ein Dead Rising 5 zu Gesicht bekommen werden, bleibt abzuwarten. Welche anderen Titel eingestellt worden sind, ist uns nicht bekannt.