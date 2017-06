Capcom kündigt neuen Ableger an

Auf Nintendo 3DS erfreute sich die Monster-Hunter-Serie in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit. Nun wagt Capcom den Sprung auf PS4.

In einem kurzen Trailer, der in Kürze natürlich auch bei GamesweltTV verfügbar sein wird, kündigte Capcom auf der E3-Pressekonferenz von Sony den ersten Monster-Hunter-Ableger für PlayStation 4 an. Das Rollenspiel wird demzufolge Anfang 2018 auf den Markt kommen.

Ob neben der PlayStation 4 auch weitere Plattformen bedient werden, ist derzeit noch nicht bekannt.