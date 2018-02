Sledgehammer Games hat im vergangenen Jahr Call of Duty: WWII auf den Markt gebracht und dabei ins Schwarze getroffen, denn der neue Teil der Shooter-Reihe ist deutlich erfolgreicher als der direkte Vorgänger. Nun gibt es aber größere personelle Veränderungen beim Entwicklerstudio.

Glen Schofield und Michael Condrey sind Co-Gründer des Entwicklerstudios Sledgehammer Games, das zuletzt für Call of Duty: WWII verantwortlich zeichnete. Allerdings werden diese mit Sledgehammer künftig eher weniger zu tun haben, denn beide lassen den Entwickler nun hinter sich.

Zusammen mit Activision gaben Schofield und Condrey nun bekannt, dass sie künftig andere Rollen beim Publisher einnehmen werden. "Wir danken Activision für die wundervolle Chance, dass wir Sledgehammer Games anführen durften", so Schofield in einem Statement. "Nun ist es aber an der Zeit, andere Sachen auszurpobieren. Activision hat mir die Chance geboten, meine Energie auf etwas zu fokussieren, das für mich eine Herzensache darstellt, und neue Spielideen für das Unternehmen zu verfolgen. Das ist eine Chance, die ich einfach nicht verstreichen lassen konnte."

Activision selbst sagte in Bezug auf diese Möglichkeit nur aus, dass es sich um "leitende Verpflichtungen" handelt, die sowohl Schofield als auch Condrey übernehmen würden. Um welche anderen Projekte es sich handelt, die beide zukünftig betreuen werden, ist aber nicht bekannt.

Sledgehammer Games wird indes weiter an alle geplanten Inhalten für Call of Duty: WWII arbeiten. Neuer Studioleiter anstatt von Schofield und Condrey wird Aaron Halon, der zuletzt an einem der Map Packs für Call of Duty: WWII werkelte. Auch er war eines der Gründungsmitglieder des Studios und fungierte als Lead Designer an allen drei Call-of-Duty-Titeln des Studios.