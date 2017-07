Call of Duty: WWII

Langsam aber sicher füllt sich im Vorfeld der Vorstellung des Zombies-Modus von Call of Duty: WWII der Cast dieses Features. Nun wurde bereits der dritte Charakter vorgestellt.

Activision und Sledgehammer Games setzen ihre Reihe an Teasern vor der eigentlichen Vorstellung des Zombies-Modus von Call of Duty: WWII weiter fort und haben via Twitter nun den bereits dritten Charakter des Casts bestätigt. Dieser wird von Katheryn Winnick verkörpert.

Die Schauspielerin ist aus "Bones" sowie der Erfolgsserie "Vikings" bekannt; Letztere könnte sie für ihre Rolle im Zombies-Modus des neuen Shooters durchaus gut vorbereitet haben, da sie bereits im Action-Genre gearbeitet hat. In Call of Duty: WWII wird sich die Rolle von Marrie Fischer übernehmen. Zuvor waren bereits Elodie Yung als Olivia Durant und David Tennant als Drostan Hynd angekündigt worden.

Ob sich Winnick ebenso wie Yung im Rahmen der bevorstehenden San Diego Comic-Con ebenfalls auf einem Panel die Ehre geben wird, ist nicht bekannt. Im Übrigen wird der Zombies-Modus ausführlich auf dem Event am 20. Juli vorgestellt.