Call of Duty: WWII

Activision hat einen weiteren Teil seiner Twitter-Teaser-Reihe zum Zombies-Modus in Call of Duty: WWII veröffentlicht und dabei das nächste Cast-Mitglied bestätigt.

Der mittlerweile vierte Schauspieler im Bunde ist demnach Udo Kier, bekannt aus "Blade". Im Zombies-Modus von Call of Duty: WWII wird er künftig Doktor Peter Glucksbringer Straub verkörpern, wie Sledgehammer und Activision bestätigten.

Zuvor waren bereits Elodie Yung ("Daredevil"), David Tenannt ("Doctor Who") und Katheryn Winnick ("Vikings") für den Zombies-Modus bestätigt worden. Wie die mittlerweile also vier Charaktere konkrete zusammenhängen, bleibt noch abzuwarten. Die offizielle Vorstellung des Zombies-Modus ist im Rahmen eines SDCC-Panels am 20. Juli 2017 geplant.