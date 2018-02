Die erfolgreiche Shooter-Reihe Call of Duty wird bekanntermaßen auch auf die Kinoleinwand kommen. Noch ist Vieles unklar, was das konkrete Setting betrifft, und selbst der Regisseur steht noch nicht endgültig fest. Der heißeste Kandidat bringt aber schonmal einen Hollywood-Star als potentiellen Hauptdarsteller ins Spiel.

Stefano Sollima wird voraussichtlich der Regisseur des Kinostreifens zur Shooter-Reihe Call of Duty werden, allerdings steht das noch nicht endgültig fest. Noch befindet er sich in entsprechenden Verhandlungen, gleichzeitig bringt er aber schonmal potentielle Hauptdarsteller ins Gespräch.

Gegenüber Metro äußerte sich Sollima nun, dass er Fans von "fast allem" sei, das Hollywood-Star Tom Hardy, der auch im aktuellen "Venom" zu sehen ist, jemals gemacht habe. Aus diesem Grund würde er sich Hardy auch für den kommenden Actionfilm zu Call of Duty wünschen.

Mit Chris Pine bringt er zudem einen zweiten Namen ins Gespräch. Er sei "tough, aber smart", habe "auch einen Sinn für Humor" und könne auch "in einer dramatischen Rolle" auftauchen. "Ich mag es, wenn man das Gefühl hat, dass ein Schauspieler mit verschiedenen Nuancen spielen kann, denn das bedeutet, dass er ein guter Schauspieler ist", so Sollima.

Noch sind handfeste Details zu den Filmplanungen Mangelware, aber wie sieht es denn aus: Könnt ihr euch Hardy und Pine in einem Call-of-Duty-Streifen vorstellen?

PlayStation Underground präsentiert euch in diesem Video über 30 Minuten Spielszenen aus dem ersten DLC "The Resistance" zu Call of Duty: WWII.