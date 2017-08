Call of Duty: WWII

Weder Activision und Sledgehammer haben sich jüngst zur PC-Umsetzung von Call of Duty: WWII geäußert. Jetzt bezog der Studioleiter aber Stellung rund um das Thema PC-Beta. Wir verraten euch, ob es eine solche geben wird.

Wenn es um das Thema PC-Beta bzw. PC-Version von Call of Duty: WWII ging, war es zuletzt eher ruhig. Anlässlich der gamescom hat sich nun Studioleiter Michal Condrey nun aber in einem Reddit-Beitrag diesbezüglich geäußert.

Dort hatte ein Fans explizit auch nach einer PC-Beta zum First-Person-Shooter gefragt, und die Antwort ließ nicht lange auf sich warten und dürfte PC-Anhängern gefallen. "Ja, sie kommt", sagte Studioleiter Michael Condrey kurz und knapp zum Thema.

Wann diese PC-Beta stattfinden wird, ist bis dato aber noch unklar. An diesem Wochenende steht zunächst eine PS4-exklusive Beta an, die Xbox One folgt eine Woche später. Nicht auszuschließen, dass die PC-Beta zeitgleich mit der Xbox-One-Beta ausgetragen wird, allerdings ist es auch gut möglich, dass man eine solche erst irgendwann vor dem Release im November durchführen wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Auf der gamescom wurde das neue Headquarters-Feature vorgestellt; den passenden Trailer könnt ihr euch anbei ansehen.