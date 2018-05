Call of Duty: WWII

Mitglieder bei Twitch Prime profitieren einmal mehr im aktuellen Shooter Call of Duty: WWII. Nachdem es früher in dieser Woche wieder einen exklusiven DLC zum Battle-Royale-Blockbuster Fortnite gab, warten nun wieder neue Items im Actionspiel von Activision.

Twitch offeriert Prime-Mitgliedern mal wieder einen im Übrigen kostenfreien DLC zum Top-Titel Call of Duty: WWII. Das neue Ultimate Supply Drop Pack kommt mit einer gegen Duplikate abgesicherten heldenhaften Uniform, einem Waffentalisman, einem garantierten epischen Gegenständ und sechs weiteren zufälligen Gegenständen daher. Bei diesen handelt es sich jeweils drei Mal um Winterbelagerungs- sowie Widerstands-Gegenstände.

Die Absicherung gegen Duplikate heißt, dass ihr definitiv neue Gegenstände erhaltet, solange ihr noch nicht alle kosmetischen Items im Shooter besitzt. Es handelt sich beim neuen Angebot um den letzten von insgesamt sechs DLC-Drops, die im Zuge der Initiative seit dem Release des Shooters nach und nach veröffentlicht wurden.

Alles was ihr dafür tun müsst, ist euren Twitch-Account mit eurer Prime-Mitgliedschaft bei Amazon zu verknüpfen. Dann gilt es nur noch, das Loot-Icon rechts oben auf Twitch zu klicken und das DLC-Paket zu Call of Duty: WWII zu beanspruchen. Wenn ihr euch erstmals via Prime einloggt, könnt ihr euch auch weiterhin die Waffentarnung "Bomb Voyage" sichern. Weitere Details gibt es auf dieser Webseite.