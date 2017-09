Ab dem 03. November 2017 wird Call of Duty: WWII erhältlich sein und euch dann wieder ein historisches Setting im Zweiten Weltkrieg bieten. Der neue Teil kehrt damit gewissermaßen zu den Wurzeln der Reihe zurück, doch wie sieht es in Sachen Setting eigentlich 2018 aus?

Auch im kommenden Jahr wird es pünktlich zum Weihnachtsgeschäft wieder einen Ableger der Shooter-Reihe Call of Duty geben. Dann zeichnet dem Vernehmen nach wieder das Entwicklerstudio Treyarch für den Titel verantwortlich - und dieses scheint die Rückkehr zu einem historischen Setting nicht mitzugehen.

Nach dem spacigen Call of Duty: Infinite Warfare 2016 und dem im Zweiten Weltkrieg angesiedelten Call of Duty: WWII in diesem Jahr, wird das nächstjährige Shooter-Kapitel zumindest wohl in der Moderne spielen; ob es so futuristisch wird, wie in Infinite Warfare, darf aber bezweifelt werden.

Grund zur Annahme für einen Shooter mit modernem Setting liefert nun nämlich eine Stellenausschreibung von Treyarch selbst. In dieser wird ein Mitarbeiter gesucht, der Erfahrung mit "Waffen und anderer moderner Militärtechnologie" hat. Der künftige Combat Designer dürfte sich aufgrund dieser Formulierung also weniger mit historischen Wummen wie im Sledghammer-Titel Call of Duty: WWII auseinandersetzen dürfen. Die Reihe wird also wohl nicht generell zu einem historischen Setting zurückkehren.