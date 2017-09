Nachdem Activision und Sledgehammer Games zuletzt bereits den Story-Trailer zu Call of Duty: WWII veröffentlicht hatten, folgen nun vier weitere Clips. Im Mittelpunkt stehen dabei die einzelnen Squad-Mitglieder.

In vier neuen Teaser-Clips rückt Entwickler Sledgehammer Games die vier Mitglieder des Squads in der Einzelspieler-Kampagne des neuen Call of Duty: WWII in den Fokus. Der erste Clip thematisiert den Hauptcharakter Ronald "Red" Daniels. Auch der beste Freund des Protagonisten, Robert Zussman, der Squad-Anführer William Pierson und der Squad-Lieutenant Joseph Turner bekommen jeweils eigene Videoclips spendiert.

Die Veröffentlichung der neuen Teaser ist Teil der "Week of Intel" von Sledgehammer Games, in deren Rahmen nach und nach bis zum 21. September 2017 Details zur Story-Kampagne des diesjährigen Shooter-Ablegers bekannt gegeben werden. Morgen sollen dann die Allierten im Mittelpunkt stehen.

Call of Duty: WWII erscheint am 03. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Anbei könnt ihr euch die vier erwähnten Teaser-Clips bei uns ansehen.

Ronald "Red" Daniels

Call of Duty: WWII - Meet the Squad: Red Daniels Trailer Der erste von vier Charakter-Clips stellt euch den Protagonisten Red Daniels kurz vor.

Robert Zussman

Call of Duty: WWII - Meet the Squad: Zussman Trailer Im vierten und letzten Meet-the-Squad-Trailer zur Kampagne von Call of Duty: WWII stellt sich Zussman vor.

William Pierson

Call of Duty: WWII - Meet the Squad: Pierson Trailer Der zweite Squad-Trailer zu Call of Duty: WWII fokussiert sich auf Pierson.

Joseph Turner